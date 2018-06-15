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15.06.2018 16:58
Рубрика: Экономика

ВЭБ получит средства из фонда инфраструктуры на докапитализацию

Текст: Игорь Зубков

Часть средств создаваемого фонда инфраструктуры будет направлена на докапитализацию Внешэкономбанка, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов. Он отказался уточнить объем докапитализации. Фонд создается в объеме 3,5 триллиона рублей на 6 лет. Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сказал, что для более эффективного расходования средств фонда предполагается задействовать институты развития, в том числе ВЭБ.

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"Особенно важно для ВЭБа сейчас научиться работать с Российским экспортным центром (РЭЦ), Корпорацией "МСП", Российским фондом прямых инвестиций, Фондом развития промышленности, чтобы мультипликатор был очевиден, это не просто кредитование проектов", - отметил Шувалов после презентации предварительных итогов работы "проектных мастерских" Российского экспортного центра.

"Большое место для работы есть у Корпорации "МСП", мы должны научиться вместе работать так, чтобы поддерживать превращение малых компаний в средние и их выход на зарубежные рынки, а затем будем вместе с РЭЦ подхватывать их, чтобы из средних компаний у них была возможность превращаться в крупные", - добавил Шувалов.

Фото: depositphotos.com
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Российский экспортный центр готовит вместе ВЭБом программу действий по развитию новых производств, ориентированных на экспорт, добавил гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев. РЭЦ планирует значительно расширить спецпрограммы по поддержке экспорта (контуры обновлений программ намечены "проектными мастерскими" с участием бизнеса и представителей регуляторов), их объем будет согласован с Минфином к осени. При этом в правительстве проект по экспорту теперь ведет Антон Силуанов, который в качестве министра финансов отвечает и за бюджет.

Предложения ведомств и РЭЦ по развитию экспорта обсудит президиум совета по приоритетным проектам в понедельник, сообщил Слепнев.

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