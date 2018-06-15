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15.06.2018 16:30
Рубрика: Власть

Застройщика обязали оплатить простой при устранении недоделок

Текст: Иван Петров
Верховный суд (ВС) России отменил определения апелляции, отказавшейся взыскать с застройщика неустойку за период устранения недоделок на объекте. Как следует из кассационного определения, сдача дома целиком и "легкоустранимость" недостатков не прекращают обязательства застройщика.

Слушания в суде по делу дольщицы Екатерины Яшкиной и застройщика ООО "МИЦ-СтройКапитал" начались из-за того, что строительная компания отказалась выплатить неустойку за время устранения недоделок в осмотренной, но не сданной покупательнице квартире. Впервые квартиру Яшкина увидела 29 апреля 2016 года - непосредственно перед датой сдачи, зафиксированной в договоре, после которой начинается начисление неустойки в размере 1/150 ставки рефинансирования Центробанка РФ, напоминает "Интерфакс".

Фото: Depositphotos.com
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В новой квартире дольщица обнаружила множество недостатков: от неисправных окон и дверей до отсутствия канализационного стока. Тогда женщина отказалась подписать передаточный акт. Спустя несколько дней Яшкина и "МИЦ-СтройКапитал" подписали акт комиссионного осмотра и дефектную ведомость, где были зафиксированы недоделки. На их устранение застройщику понадобилось чуть более месяца.

За это время неустойка, по мнению истицы, составила 81 тысячу рублей. Но получить эти деньги ей не удалось ни у застройщика, ни в судах первых двух инстанций. Женщина дополнительно требовала 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и такую же сумму в качестве судебных расходов. Нагатинский районный суд, а позже Мосгорсуд сочли, что обязательства в части возведения жилого дома были выполнены "МИЦ-СтройКапиталом" своевременно, а недостатки были легкоустранимыми. Верховный суд решил иначе.

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