Решения Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. признан не действующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 15.5 Положения об информационной политике Федеральной антимонопольной службы и её территориальных органов, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 ноября 2015 г. N 1069/15.

Решение суда вступило в законную силу 10 мая 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 21 февраля 2018 г. признан недействующим со дня вступления в законную силу решения суда пункт 5 Правил отбора организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, в целях осуществления конкретной закупки такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 967, в части, предусматривающей установление до 11 сентября 2017 г. срока для принятия и рассмотрения поступивших от организаций заявлений с документальным подтверждением критериев, указанных в пункте 4 данных Правил.

Решение суда вступило в законную силу 29 мая 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. признаны недействующими с 31 декабря 2017 г. Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. N 424, в той мере, в которой ими не допускается разработка, утверждение, корректировка инвестиционной программы нерегулируемой организации.

Решение суда вступило в законную силу 29 мая 2018 г.