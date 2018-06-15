Вице-президент Facebook уволился после скандала

Отвечающий за общественные коммуникации вице-президент Facebook решил покинуть компанию. Эллиот Шрейдж курировал меры, которая принимались соцсетью после утечки данных пользователей.

Напомним, в марте выяснилось, что персональные сведения примерно 87 миллионов человек, имеющих странички в Facebook, попали в распоряжение британской фирмы Cambridge Analytica. Она смогла проанализировать политические предпочтения американских избирателей.

"Руководить политикой и коммуникациями в технологической компании, развивающейся сверхтемпами, доставляло мне истинное удовольствие. Эта работа, однако, интенсивна и не оставляет времени для чего-то еще", - заявил Шрейдж, который проработал в Facebook более 10 лет. Он согласился выполнять функции советника при руководстве компании, подчеркивает ТАСС.