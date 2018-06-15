Видео: Что стало с iPhone X после двух недель в воде

Автор YouTube-канала Man + River опубликовал познавательное видео, описывающее особенности iPhone X.

Блогер обнаружил на дне реки смартфон. Гаджет был защищен обычным чехлом. Молодой человек решил проверить, можно ли "оживить" утонувший iPhone X. Он подождал три дня, а затем включил его. Гаджет заработал.

Выяснилось, что смартфон потеряла во время прогулки на лодке девушка по имени Алиса. iPhone X не был защищен паролем, поэтому блогер быстро нашел хозяйку.

На дне реки iPhone X пролежал две недели. Гаджет имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP67. Однако по данным производителя, она работает, если смартфон пробыл под водой не более получаса, на глубине не более метра.

Хозяйка iPhone X очень обрадовалась, что гаджет "выжил": на нем хранились фотографии ее новорожденной дочери. Смартфон, по ее словам, работает как новенький: от воды он не пострадал.