У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Видео: Что стало с iPhone X после двух недель в воде

15.06.2018,  
11:15
Текст: Виктория Чернышева
Фото: Принтскрин с YouTube Фото: Принтскрин с YouTube
Фото: Принтскрин с YouTube

Автор YouTube-канала Man + River опубликовал познавательное видео, описывающее особенности iPhone X.

Блогер обнаружил на дне реки смартфон. Гаджет был защищен обычным чехлом. Молодой человек решил проверить, можно ли "оживить" утонувший iPhone X. Он подождал три дня, а затем включил его. Гаджет заработал.

Выяснилось, что смартфон потеряла во время прогулки на лодке девушка по имени Алиса. iPhone X не был защищен паролем, поэтому блогер быстро нашел хозяйку.

Кот восхитил интернет сложным борцовским приемом - видео

На дне реки iPhone X пролежал две недели. Гаджет имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP67. Однако по данным производителя, она работает, если смартфон пробыл под водой не более получаса, на глубине не более метра.

Хозяйка iPhone X очень обрадовалась, что гаджет "выжил": на нем хранились фотографии ее новорожденной дочери. Смартфон, по ее словам, работает как новенький: от воды он не пострадал.

гаджеты
Фото: depositphotos.com
Вице-президент Facebook уволился после скандала 04:24
Раскрыт главный секрет следующего iPhone 13.06.2018
В России начал продаваться самый тонкий в мире ноутбук 09.06.2018
смартфоны
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости www.ria.ru
Герман Клименко поблагодарил президента за доверие 14.06.2018
В России рухнули цены на iPhone 7 Plus 09.06.2018
OPPO F7: Почти как iPhone, только на Android 09.06.2018
iPhone
У вас iPhone? Обязательно обновите iOS до новой версии, и вот почему 14.06.2018
Стоит ли обновляться до iOS 12? 07.06.2018