Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-Байрам - праздником разговенья, который знаменует завершение поста в месяце рамадан. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что этот светлый праздник отмечают в России не только в религиозных общинах, но и в кругу родных и близких. При этом Владимир Путин подчеркнул, что мусульманские организации России активно участвуют в жизни страны и общества, уделяя основное внимание вопросам сбережения института семьи и семейных ценностей и сохранения межнационального и межрелигиозного мира", - говорится в поздравлении.

Владимир Путин особо выделил важность приобщения молодежи к обычаям и традициям предков. "Такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки", - заключил президент.