Извергающийся вулкан Килауэа засыпал Гавайи драгоценными камнями

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t — Erin Jordan (@ErinJordan_WX) 11 июня 2018 г.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах привело к массовому выбросу драгоценных камней оливин, который усыпал пляжи и дороги Большого острова. А прозрачную желто-зеленую и зеленую разновидности оливина ученые называют Гавайит.

Как сообщает газета Daily Mail, местные жители назвали явление "дождь из драгоценностей". Ведь стоимость высококачественного оливина составляет около 450 долларов за карат. Фотографии своих находок они выкладывают в социальные сети.

По мнению геолога и вулканолога из университета Гавайи-хило Шерил Ганцки, извергающаяся лава вулкана Килауэа очень богата кристаллами, и вполне возможно, что охлаждающиеся куски пемзы распадаются и они жители могут найти оливин.

Вулканолог Стэнли Мерцман объяснил, что кристаллы оливина люди находят из выброшенных лавой базальтовых сгустков, в которых находятся ранее сформированные кристаллы оливина.

Отметим, что оливин является самым распространенным минералом земной мантии до глубин около 400 километров. На Земле часто встречается внутри так называемых вулканических бомб, в виде вкраплений в базальтовую лаву. При разрушении вулкана морским прибоем иногда образуются пляжи из зеленого оливинового песка.

Кстати

В советском фантастическом романе "Гиперболоид инженера Гарина" главный герой - инженер Петр Гарин - стремился завоевать мировое господство с помощью золота и драгоценных камней из "Оливиного пояса Земли", но потерпел неудачу.