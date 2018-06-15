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15.06.2018 07:51
Рубрика: В мире

Журналиста арестовали за призыв расстрелять президента Греции

Правоохранительные органы Греции арестовала журналиста Стефаноса Хиоса за статью с призывами расстрелять президента, премьера и главу МИД страны. Таким образом сотрудник газеты "Макелио" предлагает наказать чиновников за соглашение о конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония.

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Материал появился на первой станице издания под заголовком "С 8 метров, как Белоянниса" (один из руководителей Компартии Греции, расстрелянный в 1952 году). Хиос сопроводил статью фотографиями, передает РИА Новости.

Прокуратура возбудила дело по статьям "оскорбление президента", "подстрекательство к совершению уголовного преступления" и другим. В свою очередь Союз журналистов дневных афинских газет ESIEA - крупнейший профсоюз журналистов в республике - передал дело ответственных за публикацию в дисциплинарный совет. Его члены проверят, были ли нарушены устав и принципы этики журналистов.

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