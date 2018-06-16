Видео: В США волонтеры спасли "13 килограмм любви"

Калифорнийские зоозащитники пытаются найти новых хозяев своему подопечному: бездомный голубоглазый кот получил имя "Чаббс". Впрочем, между собой волонтеры зовут его не иначе как "13 килограмм любви".

- В то время как миллионы американцев отправились в спортзалы приводить себя в порядок к началу лета, этот кот избрал собственный режим тренировок. Он неспешно прогуливался по оживленной улице, когда его заметил добрый прохожий. Он принес его сюда. Теперь мы ищем коту хозяев, - написали зоозащитники у себя на страничке в Facebook.

Как пишет Huffington Post, новый подопечный волонтеров слишком велик, чтобы отправиться в приют к другим животным, поэтому он живет в штабе на радость зоозащитникам. Однако Чаббсу предстоит серьезно заняться своим здоровьем и сесть на диету: для кошек такой вес считается опасным.

Волонтеры порекомендуют новым владельцам Чаббса специальные тренировки, чтобы кот пришел в норму. Сомневаться в том, что голубоглазый красавец вскоре обретет хозяев, не приходится: фотография Чаббса буквально за сутки стала вирусной в соцсетях.