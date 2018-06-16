Детей предложили отключить от политической рекламы в соцсетях

Как передает РИА Новости, временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества подготовила методические рекомендации по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности и развития детей в интернете.
В документе особо обращено внимание, что соцсети и мессенджеры, по мнению представителей верхней палаты, должны оградить детей от политической рекламы. "Как значится в рекомендациях, социальным сетям, мессенджерам и сервисам электронной почты следует исключить для несовершеннолетних пользователей рекламу, ориентированную на вовлечение детей в противоправные действия и в политическую деятельность, и рекламу нежелательного контента для детей".
Интернет-магазинам и приложениям, предусматривающим встроенные покупки, в частности игр, сенаторы рекомендуют ввести ряд ограничительных мер для несовершеннолетних пользователей. Например, запретить покупки товаров и услуг в сумме более 500 рублей без разрешения родителей. Кроме того, рекомендовано разрешить родителям ознакомиться с историей оказанных их ребенку услуг или приобретённых им товаров и настраивать доступные ребенку категории товаров и услуг.
Программы родительского контроля существуют и сегодня. Однако, по мнению экспертов, нынешних механизмов явно недостаточно. К тому же дети нередко разбираются в гаджетах лучше, чем родители, и потому знают, как обходить барьеры. Если раньше местом, где ребенок узнавал все, что ему не следовало знать, был двор, теперь таким местом стали Интернет и примкнувшие к нему мессенджеры.
Кроме того, соцсетям и мессенджерам рекомендовано исключить из публичного доступа персональных данных детей в виде геометок, номера телефона и информации об образовательном учреждении, в котором учится ребенок.