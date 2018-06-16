Детей предложили отключить от политической рекламы в соцсетях

Российские сенаторы предлагают разработать механизмы родительского контроля за детскими страничками в социальных сетях, чтобы родители совместно с ребенком управляли его аккаунтом. Родители должны знать, чем живут их сыновья и дочери в Сети. Кроме того, электронный надзор призван защитить родительский кошелек от неожиданных трат.

Как передает РИА Новости, временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества подготовила методические рекомендации по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности и развития детей в интернете.

В документе особо обращено внимание, что соцсети и мессенджеры, по мнению представителей верхней палаты, должны оградить детей от политической рекламы. "Как значится в рекомендациях, социальным сетям, мессенджерам и сервисам электронной почты следует исключить для несовершеннолетних пользователей рекламу, ориентированную на вовлечение детей в противоправные действия и в политическую деятельность, и рекламу нежелательного контента для детей".

Интернет-магазинам и приложениям, предусматривающим встроенные покупки, в частности игр, сенаторы рекомендуют ввести ряд ограничительных мер для несовершеннолетних пользователей. Например, запретить покупки товаров и услуг в сумме более 500 рублей без разрешения родителей. Кроме того, рекомендовано разрешить родителям ознакомиться с историей оказанных их ребенку услуг или приобретённых им товаров и настраивать доступные ребенку категории товаров и услуг.

Программы родительского контроля существуют и сегодня. Однако, по мнению экспертов, нынешних механизмов явно недостаточно. К тому же дети нередко разбираются в гаджетах лучше, чем родители, и потому знают, как обходить барьеры. Если раньше местом, где ребенок узнавал все, что ему не следовало знать, был двор, теперь таким местом стали Интернет и примкнувшие к нему мессенджеры.

Кроме того, соцсетям и мессенджерам рекомендовано исключить из публичного доступа персональных данных детей в виде геометок, номера телефона и информации об образовательном учреждении, в котором учится ребенок.