Два истребителя почти столкнулись с пассажирским самолетом на Окинаве

В аэропорту японского города Наха на острове Окинава два истребителя едва не столкнулись с пассажирским самолетом. Пилоты F-15 ВВС Японии не услышали приказ диспетчера, запрещавший им выруливать на взлетно-посадочную полосу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, первый истребитель выкатился на полосу, когда на нее готовился приземлиться самолет Bombardier. На борту воздушного судна авиакомпании Ryukyu Air Commuter находились 85 пассажиров и членов экипажа.

Диспетчер сумел остановить посадку самолета, когда тот был на высоте 300 метров. Оба F-15 взлетели, не заметив опасности. Затем диспетчер разрешил Bombardier приземлиться, посадка прошла успешно.

Аэропорт в городе Наха используется как гражданской авиацией, так и военными. Оба истребителя взлетали на экстренный перехват иностранного самолета. Авиационные власти приступили к расследованию инцидента.