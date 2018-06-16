Голикова: Средний доход пенсионеров вырастет на 12 тысяч рублей в год

Новости

На Алтае разбился Як-52 13:35
Франция - Австралия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00
В Индонезии восьмиметровый питон проглотил женщину 12:40
Ростову пообещали жару в первые дни ЧМ-2018 12:32
Ушел из жизни Геннадий Рождественский 12:20
Для российской армии разработают нового "Змея Горыныча" 12:00
Президент РФ потребовал от Кадырова не снижать соцпомощь жителям 11:52
В США летающие уличные туалеты попали на видео 11:45
Видео: В США волонтеры спасли "13 килограмм любви" 11:30
Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о пенсионном возрасте 11:26
В Японии два F-15 совершили боевой вылет без разрешения 11:11
Украина прокомментировала провал на танковом соревновании НАТО 11:06
Истребители ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским лайнером 10:55
У пострадавших в ДТП под Астраханью травмы средней тяжести 10:53
Минюст предложил запретить курение в колониях для подростков 10:50
На Урале прогулка на квадроциклах обернулась гибелью четырех человек 10:46
Пассажиры сняли на видео жесткую посадку самолета Анталия-Киев 10:15
Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной лихорадки Ласса 10:08
Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 10:07
Правительство расширило территорию опережающего развития "Хабаровск" 09:00
На два дня закрылся участок "голубой" линии московского метро 08:52
Прокуратура начала проверку массового отравления в якутском селе 08:44
В транспортные коридоры Приморья с Китаем инвестируют 300 млрд рублей 08:30
Два истребителя почти столкнулись с пассажирским самолетом на Окинаве 08:15
В больницу Киото более 70 человек доставили с признаками отравления 07:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
16.06.2018 13:36
Рубрика: Экономика

Голикова: Средний доход пенсионеров вырастет на 12 тысяч рублей в год

Текст: Марина Гусенко
Если правительственный законопроект о повышении возраста выхода на пенсию россиян будет одобрен, годовой доход пенсионеров уже со следующего года должен будет увеличиться на 12 тысяч рублей.

Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по развитию социально-трудовых отношений (РТК).

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Названы профессии, которых не коснется закон о пенсионной реформе

Она уточнила, что по прогнозу социально-экономического развития на май этого года, правительство оценивает, что в среднем пенсии увеличатся на тысячу рублей. Значит, каждый получатель пенсии получит дополнительно в среднем по 12 тысяч в год, в зависимости от стажа и размера страховых взносов.

Также Голикова отметила, что эта прибавка в дальнейшем будет индексироваться, и эти деньги будут включены в базу пенсионного обеспечения.

Главное сегодня

Правительство внесло в Госдуму поправки о повышении НДС
Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о пенсионном возрасте
Украина прокомментировала провал на танковом соревновании НАТО
Ушел из жизни Геннадий Рождественский
Россия вдвое сократила вложения в гособлигации США