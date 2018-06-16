Голикова: Средний доход пенсионеров вырастет на 12 тысяч рублей в год

Если правительственный законопроект о повышении возраста выхода на пенсию россиян будет одобрен, годовой доход пенсионеров уже со следующего года должен будет увеличиться на 12 тысяч рублей.

Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по развитию социально-трудовых отношений (РТК).

Она уточнила, что по прогнозу социально-экономического развития на май этого года, правительство оценивает, что в среднем пенсии увеличатся на тысячу рублей. Значит, каждый получатель пенсии получит дополнительно в среднем по 12 тысяч в год, в зависимости от стажа и размера страховых взносов.

Также Голикова отметила, что эта прибавка в дальнейшем будет индексироваться, и эти деньги будут включены в базу пенсионного обеспечения.