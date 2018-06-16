Истребители ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским лайнером

Два истребителя F15 ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским авиалайнером, заходившим на посадку в аэропорту города Наха на Окинаве, сообщает информационное агентство Kyodo.

По предварительным данным, летчик истребителя не расслышал команду диспетчера, запрещающую выруливать на взлетно-посадочную полосу. Соответственно, F-15 уже выкатился на полосу. В это время на посадку заходил пассажирский самолет, который находился на высоте порядка трехсот метров. Тогда диспетчер запретил садиться пилотам гражданской машины. Спустя несколько минут оба истребителя взлетели, а пассажирский самолет штатно приземлился.

Национальный комитет по безопасности на транспорте проводит расследованию инцидента, который при неблагоприятном развитии ситуации мог привести к человеческим жертвам.

Справка



Такие печальные случаи в Японии уже были. В июле 1971 года истребитель японских сил самообороны во время тренировочного полета столкнулся с пассажирским самолетом All Nippon Airways, совершавшим внутренний рейс из Саппоро в Токио. Все 162 пассажира на борту гражданской машины погибли. Пилот истребителя совершил катапультирование и выжил. В связи с катастрофой ушел в отставку глава японского оборонного ведомства.