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16.06.2018 10:55
Рубрика: В мире

Истребители ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским лайнером

Текст: Александр Саможнев

Два истребителя F15 ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским авиалайнером, заходившим на посадку в аэропорту города Наха на Окинаве, сообщает информационное агентство  Kyodo.

Фото: depositphotos.com
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По предварительным данным, летчик истребителя не расслышал команду диспетчера, запрещающую выруливать на взлетно-посадочную полосу. Соответственно, F-15 уже выкатился на полосу. В это время на посадку заходил пассажирский самолет, который находился на высоте порядка трехсот метров. Тогда диспетчер запретил садиться пилотам гражданской машины. Спустя несколько минут оба истребителя взлетели, а пассажирский самолет штатно приземлился.

Национальный комитет по безопасности на транспорте проводит расследованию инцидента, который при неблагоприятном развитии ситуации мог  привести к человеческим жертвам.

Справка

Такие печальные случаи в Японии уже были. В июле 1971 года  истребитель японских сил самообороны во время тренировочного полета столкнулся с пассажирским самолетом  All Nippon Airways, совершавшим внутренний рейс из Саппоро в Токио. Все 162 пассажира на борту гражданской машины погибли. Пилот истребителя совершил катапультирование и выжил. В связи с катастрофой ушел в отставку глава японского оборонного ведомства.

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