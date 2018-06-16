Китай представил список облагаемых пошлинами товаров из США

Обнародован список из 659 наименований продукции США, на которые Китай введет ответные 25-процентные пошлины.

Как сообщает ТАСС, тарифы на 545 наименований американских товаров, в том числе продукцию сельского хозяйства, транспортные средства и морепродукты, на сумму порядка 34 миллиардов долларов вступят в силу 6 июля. Позже станет известна дата введения пошлин на энергетику, химическую промышленность и медицинское оборудование.

Белый дом ранее объявил, что США намерены ввести пошлины в размере 25 процентов на импортируемые из КНР товары на сумму 50 миллиардов долларов. Они затронут аэрокосмическую промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехнику, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроение.

Китайские власти выразили протест в связи с решением Вашингтона. Пекин пообещал дать "сильный отпор" и принять аналогичные по масштабу меры.