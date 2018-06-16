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Рубрика: В мире

Команда Трампа саботировала его планы встретиться с Путиным

Текст: Александр Саможнев
Помощники проигнорировали пожелание президента США Дональда Трампа организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает газета The Washington Post.

Источники издания утверждают, что Трамп укрепился в понимании проведения личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров по телефону в марте текущего года. По данным WP, как оказалось, еще в ноябре 2017 года президент Трамп просил своих помощников организовать двусторонние переговоры после встречи с российским лидером в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

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"После этой встречи президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это", - заявил WP на условиях анонимности один из высокопоставленных чиновников. По его словам, в Совете национальной безопасности США не поддержали идею двустороннего саммита и не восприняли слова Трампа как указание. "Они приняли решение подождать и посмотреть, поднимет ли он снова этот вопрос", - уточнил собеседник издания.

При этом источники WP в госдепе признают, что российско-американский саммит помог бы снять разногласия по Украине, Сирии и кибербезопасности. Однако некоторые высокопоставленные дипломаты говорили о преждевременности встречи с учетом нерешенных вопросов о возвращении России дипломатических дач, изъятых США после скандала вокруг "вмешательства в выборы".

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Между тем газета The Wall Street Journal утверждает, что администрация США проводит предварительные переговоры по поводу возможной встречи президента Трампа и президента Путина.

Москва сигнализировала заинтересованность в проведении консультаций на высоком уровне. "Контакты первых лиц - это ключевой компонент политического диалога и работы по выправлению отношений", - заявил первый заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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