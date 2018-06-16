Коммунист и эсер попросили лишние подписи у независимых мундепов столицы

Выдвинутый от партии КПРФ кандидатом в мэры Москвы Вадим Кумин, а также кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов попросили помощи у независимых муниципальных депутатов в прохождении муниципального фильтра. Для того, чтобы пройти регистрацию, им необходимо собрать 110 подписей муниципальных депутатов из 110 муниципальных образований.

Свое обращение Кумин и Свиридов направили главам и депутатам 16 муниципальных образований, где представлены независимые депутаты.

В нем говорится: "В ряде муниципальных образований благодаря победе над "Единой Россией" независимые депутаты доминируют. В ваших муниципальных образованиях как раз такая ситуация", - говорится в обращении.

Коммунист и эсэр отмечают, что есть три кандидата несистемной оппозиции, "имеющие определенную поддержку москвичей" - представитель "Яблока", Дмитрий Гудков и Илья Яшин.

И далее: "Для прохождения муниципального фильтра им потребуется всего по три подписи депутатов в каждом из ваших муниципальных образований, а остальные подписи останутся невостребованными. Таким образом, если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названных кандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальных депутатов".

В связи с этим Кумин и Свиридов просят депутатов 16 муниципальных округов предоставить подписи в свою поддержку, пообещав со своей стороны подписи депутатов от КПРФ и "Справедливой России" другим независимым кандидатам.

"Обойти жесткие рамки федерального законодательства и обеспечить реальную конкуренцию на выборах мэра Москвы можно только, объединив усилия и возможности", - считают он.

Письмо направлено в муниципальные округа Якиманка, Гагаринский, Коньково, Ломоносовский, Тверской, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненский, Хамовники, Зюзино, Аэропорт, Арбат, Мещанский, Дорогомилово, Красносельский и Марьина Роща.

Напомним, выборы мэра столицы пройдут 9 сентября в единый день голосования. В Мосгоризбирком поступили документы уже от 16 человек, которые хотели бы стать кандидатами в мэры Москвы. Среди них действующий мэр Сергей Собянин, выступающий самовыдвиженцем, 5 партийных кандидатов и еще 10 самовыдвиженцев.