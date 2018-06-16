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Рубрика: В мире

Мадуро повысил зарплату венесуэльским военнослужащим

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении денежного довольствия отдельным категориям граждан. Получать больше теперь будут все военнослужащие и гражданский персонал Боливарианских вооруженных сил.

Годовая инфляция в Венесуэле превысила 13 700 процентов

Новые ставки начнут действовать с последней недели июня, сообщает ТАСС. Напомним, сейчас Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис. Только в мае уровень инфляции в годовом исчислении превысил 24500 процентов.

В апреле исполнительная власть в очередной раз подняла минимальную зарплату. Средний доход работающего гражданина составил 2,55 миллиона боливаров. При этом стоимость продуктового набора для семьи из трех человек составляет 120 миллионов боливаров.

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