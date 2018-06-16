McDonald's откажется от пластиковых соломинок

Компания McDonald's поддержала инициативу британского правительства по борьбе с загрязнением окружающей среды. С сентября в ресторанах будут использовать бумажные соломинки вместо пластиковых.

В апреле власти Соединенного Королевства объявили о намерении запретить в стране пластиковые соломинки, а также ушные палочки.

"Амбициозные планы правительства вместе с сильной поддержкой потребителей помогли ускорить этот процесс", - цитирует ТАСС представителя McDonald's Пола Помроя.

Похожий эксперимент пройдет в ресторанах Франции, Норвегии и США. Добавим, что многие британские компании, включая сеть супермаркетов Waitrose, рестораны Wagamama и кофейни Costa Coffee, уже объявили о планах отказаться от пластика.