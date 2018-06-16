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16.06.2018 15:21
Рубрика: Спорт

Месси, Агуэро и Ди Мария сыграют с Исландией с первых минут

Текст: Илья Зубко

Тренеры сборных Аргентины и Исландии определились со стартовыми составами своих команд на стартовый матч чемпионата мира по футболу. Игра между этими сборными пройдет на стадионе "Спартак" и начнется в 16:00 по московскому времени.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Неожиданностей в этом списке нет. Эксперты ФИФА еще накануне с абсолютной точностью предсказали состав аргентинцев, в атаке которых с первых минут появятся все главные звезды "альбиселесты" - Лионель Месси, Анхель ди Мария и Серхио Агуэро. У исландцев также все ожидаемо. Разве что появление в основном составе нападающего Финнбогасона изначально специалистами не планировалось. Отметим, что игра пройдет при аншлаге - билеты на матч были полностью проданы заранее. Тысячи болельщиков из Аргентины и Исландии приехали в Москву. Для исландцев данный матч станет дебютным на чемпионатах мира - никогда ранее эта команда в первенствах планеты участия не принимала.

Ну а полностью составы команд выглядят так:

Аргентина: Вильфредо Кабальеро, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Маркос Рохо, Николас Отаменди, Эдуардо Сальвио, Лукас Билья, Анхель Ди Мария, Максимиллиано Меса, Лиональ Месси, Серхио Агуэро.

Исландия: Ханнес Халльдоурссон, Биркир Севарссон, Рагнар Сигурдссон, Кари Арнасон, Хордур Магнуссон, Йоханн Гудмундссон, Биркир Бьярнасон, Гульфи Сигурдссон, Арон Гуннарссон, Эмил Халльфредссон, Альфред Финнбогасон.

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