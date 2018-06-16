Минюст предложил запретить курение в колониях для подростков

Минюст предлагает запретить курения в колониях для несовершеннолетних. Осужденные подростки не смогут ни покупать, ни хранить у себя сигареты. Любой табак в воспитательной колонии станет контрабандным, а затяжка сигаретой - нарушением режима.

Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в правила внутреннего распорядка воспитательных колоний. "Во исполнение Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" устанавливается запрет на хранение и использование несовершеннолетними табачной продукции и вовлечения их в процесс табакокурения", сообщают в Минюсте.

Действующие правила разрешают подросткам в воспитательных колониях иметь спички и сигареты. Они должны храниться у осужденных в специально оборудованных для этого местах. Но для чего еще нужно хранить табак кроме как перекура? Между тем курить несовершеннолетним запрещено по всей стране, и колонии - не исключение.

Кроме того, проектом приказа предусматривается возможность отправления в электронной форме письменных предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденных, подлежащих цензуре, за счет собственных средств при наличии технической возможности в исправительном учреждении. Напомним, недавно ведомство сообщило о планах разрешить электронные жалобы и во взрослых колониях.



