Минкульт опубликовал список фильмов, которым выделена господдержка

Министерство культуры определилось с тем, каким именно фильмам выделит господдержку. Итоги размышлений экспертов по результатам недавней защиты кинопроектов появились на сайте ведомства.

Напомним, что в этом году были представлены на суд специалистов 68 картин в категории авторское и экспериментальное кино. Субсидии получили 35 из них. А, значит, вопрос "быть или не быть" - перед авторами не стоит. Фильмы появятся на экранах.

Зрители увидят картины "Одесса" Валерия Тодоровского, "Большие змеи Уилли-Кале" Алексея Федорченко (проект весьма сложный в замысле, но теперь есть с чем над ним работать), "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Один день Ивана Денисовича" Глеба Панфилова, "Сарматы" Александра Прошкина. Особо хочется поздравить Александра Миндадзе - деньги получил его проект "Паркет", который многие ждут с нетерпением. Светлана Дружинина упорно добилась своей цели - продолжение "Гардемаринов" теперь есть на что снимать. Это будет четвертая часть франшизы. Артем Михалков снимет спортивную драму "Мистер Нокаут" - напомним, что заявок на фильм о боксере Валерии Попенченко было две.

Выбрали Михалкова-младшего. Ангелина Никонова сделает картину, которые многие ждут "Кто-нибудь видел мою девчонку?". Константин Фам снимет "Дети Евы", Владимир Грамматиков - свой "Амаркорд" - картину "Нина. Дорога любви", Наталья Кудряшова - "Герду", Оксана Михеева экранизирует "Касатку" Алексея Толстого - ее лента называется "Ресторан "Мечта". Очень перспективная заявка на фильм "Райцентр" Натальи Назаровой, где главную роль сыграет Самал Яслямова - обладательница Каннской "Пальмовой ветви" за лучшую женскую роль" также одобрена экспертами.

Мэтры Константин Худяков (фильм "Конец сезона") и Сергей Мирошниченко также получили субсидии. Мирошниченко - на продолжение уникального в своем роде проекта "Рожденные в СССР". Поклонники Алексея Красовского будут с нетерпением ждать его "Королеву", а Павла Руминова - фильм "Маленький воин". Автора этих строк привлек необычный и модерновый кинопроект "Генезис".

Громко заявленные экранизации, такие, как "Мы" Гамлета Дульяна (по книге Евгения Замятина) и "Текст" Клима Шипенко (по произведению Дмитрия Глуховского) денег не получили. Но это - не окончательное решение. Эти фильмы включены в резерв. Увы - в резерв включена и "Скучная история", которую, по сути, нужно снимать как можно быстрее. В главных ролях в картине, снятой по Чехову, напомним, Юрий Соломин и Вера Васильева.

Что касается дебютантов - из 40 представленных проектов, эксперты Минкульта посчитали достойными для того, чтобы выделить им средства, 25. Тут и "Общага" Романа Васьянова (экранизация произведения Алексея Иванова "Общага - на - крови", и "Подвиг" Алексея Смирнова и лента "У нее другое имя" Веты Гераськиной (один из продюсеров этой картины - Светлана Ходченкова). "С училища" - проект дебютанта мастерской Павла Лунгина, о котором много говорили после его защиты. Отрадно то, что зрители увидят картины "Стрелок" - про Красногорского стрелка и "Сентенцию" - про Варлама Шаламова. А также - фильмы Павла Костомарова "Не смотри", Александра Цоя "Когда она приходит", Анастасии Пальчиковой "Маша" - режиссер-дебютант громко заявила о себе, благодаря фильму "Большой" Валерия Тодоровского - там она автор сценария. Можно пожалеть о том, что лишь в резерв попал весьма перспективный проект "Анимация", но шансы у него быть снятым все же есть.

12 проектов из 20-ти отобраны экспертами в категории "игровое кино для детей". На чем будет воспитываться подрастающее поколение? Снова на "Ералаше" - ему выделена господдержка. На фильме "Артек". У них будет свой "Бармалей", и свое "Огниво". Будущие фильмы, которые растопили сердца всех, кто собрался во время защиты - это "В поисках мамы", "Светлячок", "Пальма" и "Зови меня дрозд". Все они получили субсидии. Еще два проекта, которые многим показались интересными - "По тонкому льду" Александра Карпиловского и "Детство Чика - экранизация Фазиля Искандера - наряду с другими попали в резерв. По "условиям игры", если те фильмы, что в резерве, все же не получат господдержку в течение года, они могут быть снова представлены на защите проектов в следующем году. И тогда есть шанс, что эксперты поменяют свое мнение. Так, кстати, было и с картиной "Паркет" Александра Миндадзе. Что касается остальных проектов - деньги выделенные Минкультом, как правило, в большинстве случаев не покрывают полностью бюджетов картин. Но для многих фильмов они являются основным капиталом, а также гарантией - если поддержало Министерство культуры - это знак качества для привлечения других инвесторов.

Если говорить о сериалах - из восьми представленный в Минкульте проектов средства выделены лишь одному - "Годунову" Алексея Андрианова. Он уже вовсю снимается и в следующем сезоне зрители увидят многосерийный фильм на канале "Россия 1".