Минтруд: 30% россиян продолжают работать после выхода на пенсию

Около трети россиян пенсионного возраста сейчас продолжают работать. Причем в первые 3-5 лет после назначения пенсии этот показатель гораздо выше.

Такие данные приводятся в пояснительной записке к законопроекту о пенсионной реформе, подготовленному Минтрудом. Документ опубликован на сайте профсоюзной стороны в российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Граждане 60-64 лет - достаточно активные в социальном и экономическом плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность. Работающих пенсионеров становится значительно меньше после 65 лет. Таким образом, "назначение страховых пенсий в настоящее время в России является не столько результатом выхода с рынка труда, сколько началом получения пенсионных выплат, и фактически трудоспособный возраст выше общеустановленного пенсионного возраста", отмечается в документе.

Действующий пенсионный возраст в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин впервые был закреплен в 1928 году, напоминают авторы законопроекта. При этом продолжительность жизни при рождении в Европейской части страны в те годы составляла 43 года. Сейчас этот показатель значительно увеличился. Одновременно наблюдается растущий дефицит на рынке труда. Особенно востребованы квалифицированные рабочие и специалисты.