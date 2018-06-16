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Рубрика: Экономика

Названы десять самых опасных профессий в России

Текст: Марина Гусенко
Больше тысячи россиян погибли в прошлом году на рабочем месте. Точнее, по данным Росстата, 1138 человек.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Основываясь на данных статистики, эксперты компании Adzuna составили "рейтинг" самых опасных профессий в нашей стране (есть в распоряжении "РГ"). Интересно, что попали в него представители как низкооплачиваемых специальностей, так и очень высокооплачиваемых.

Первое место в нем заняли рыбаки. Коэффициент погибших на сто тысяч работников по этой специальности получился самым высоким - 40,3. Погибли 17 человек. Отмечается, что средняя зарплата обладателей этой профессии в России - 38,9 тысячи рублей в месяц рублей.

На втором месте в рейтинге опасных профессий оказались строители. Погибли за год 214 человек, это 17,9 на сто тысяч специалистов в этой отрасли. Средняя зарплата - 34,8 тысячи рублей.

На третьем - водители. Умерли на работе 39 человек, на сто тысяч водителей - 17,3. Средняя зарплата: 48,6 тысячи рублей.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Далее следуют лесорубы (19 смертей, коэффициент 15,7 на сто тысяч работников, средний заработок 37,4 тысячи рублей), шахтеры (128 погибших, 12,9 - на сто тысяч, зарплата в среднем 51,8 тысячи рублей), моряки (восемь умерли на работе, на сто тысяч это 11,3, средняя зарплата - 331,4 тысячи рублей). Также в список попали фермеры (их пострадало со смертельным исходом в прошлом году 105 человек или 10,9 на сто тысяч при среднем заработке 32,5 тысячи рублей), пилоты (девять человек или 10,5 на сто тысяч специалистов, средняя оплата их труда 362 тысячи рублей).

И что совсем неожиданно: в рейтинге оказались мусорщики (их за год погибло 40 человек или 8,4 на сто тысяч работников, платят им в среднем 22, 2 тысячи рублей). Замыкает десятку самых опасных для жизни профессий рабочие на заводах обрабатывающей промышленности. Несмотря на то, что физически их погибло в прошлом году больше всех - 254 человек, коэффициент смертности составляет 4,4 на сто тысяч, средняя зарплата 34,3 тысячи рублей.

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