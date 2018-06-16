Названы профессии, которых не коснется закон о пенсионной реформе

Она перечислила ряд профессий, о которых идет речь в частности, она отметила, что речь идт обо всех представителях профессий, входящих в "список1" и " список2" - это люди, выполняющие вредные и опасные работы, в том числе - подземные. Все, кто входит в так называемые "малые списки" - это в том числе -спасатели, представители летных составов гражданской авиации, люди, работающие с осужденными, некоторые категории водителей.

Смогут по-прежнему выходить на досрочную пенсию те, кто имеет на нее право по социальным основаниям - многодетные матери, опекуны, инвалиды детства. Мало что изменится для врачей, учителей, работников культуры.

Ничего не говорится в законопроекте и о военнослужащих и приравненных к ним категорий.