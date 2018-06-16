Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о пенсионном возрасте

16 июня пакет законопроектов, разработанных правительством, по увеличению НДС до 20 процентов, об изменении пенсионного возраста рассматривается на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Возглавляет комиссию вице-премьер Татьяна Голикова. В состав комиссии входят представители правительства, профсоюзов и работодателей.

Как сказала журналистам министр труда и социального развития России Максим Топилин, сразу после рассмотрения на РТК законопроект о пенсионной реформе будет внесн в Госдуму.