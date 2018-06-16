Перу - Дания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Сборная Дании спустя восемь лет снова сыграет на чемпионате мира. Свое выступление викинги начнут в Саранске матчем против Перу.
Последним крупным турниром скандинавов был Евро-2012, где они не вышли из группы, заняв лишь третье место. Такой же результат был и на чемпионате мира 2010 года. С тех пор датчане не попадали на международные соревнования.
Укомплектованы викинги солидно - во всех линиях есть игроки ведущих европейских клубов. Так, примерно треть состава играет в Англии, а вратарь Каспер Шмейхель, защитник Андреас Кристенсен и полузащитник Кристиан Эриксен являются одними из лидеров своих клубов. В стыковых матчах к чемпионату датчане обыграли ирландцев, разгромив тех на выезде со счетом 5:1.
Если сборная Дании не играла на чемпионатах мира 8 лет, то перуанцам пришлось ждать возвращения на мундиаль целых 36 лет, с первенства мира 1982 года в Испании. При этом на Кубке Америки команда становилась бронзовым призером в 2011-м и 2015-м годах.
Почти все игроки перуанцев играют в чемпионатах Южной Америки и нашим болельщикам известны не очень хорошо. Но есть и знакомые персонажи. Самый известный - Джефферсон Фарфан, выступающий за московский "Локомотив". Один из опытнейших игроков этого состава, Фарфан в разные годы играл в чемпионатах Голландии и Германии. А за сборную он провел 84 матча и забил 25 голов.
Отборочный турнир в Южной Америке всегда тяжело проходить. Перуанцы заняли пятое место, набрав равное количество очков со сборной Чили, но прошли в стыковые игры за счет лучшей разницы мячей. За путевку в Россию команда Перу боролась с Новой Зеландией и по итогам двухматчевого противостояния была сильнее.
Так уж вышло, что в довольно спорном рейтинге сборных ФИФА перуанцы и датчане находятся на соседних позициях - 11 и 12 соответственно, что обещает нам равную борьбу. Матч начнется в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь к нашему онлайну.
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