Парламент Португалии легализовал содержащие марихуану лекарства

Парламент Португалии проголосовал за легализацию марихуаны в медицинских целях. В проекте закона отмечается, что использовать препараты, содержащие каннабис, врачи могут только в случае, когда организм пациента не реагирует на другие лекарства.

РИА Новости напоминает, что уголовное наказание за хранение и использование марихуаны было отменено в Португалии еще 17 лет назад. Но медработники могли использовать только одно лекарство, содержащее марихуану - Sativex. И за два предыдущих года был выписан всего 21 рецепт во всей стране. При этом стоимость препарата крайне высокая - 500 евро за упаковку. Теперь же список лекарств расширится.