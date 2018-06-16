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16.06.2018 21:01
Рубрика: Спорт

Пашалич и Максимович покинут "Спартак"

Текст: Артур Нанян

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, кто из футболистов уйдет из команды этим летом. По словам итальянца, "красно-белые" больше не рассчитывают на Марио Пашалича и Николу Максимовича. Оба игрока выступали за москвичей на правах аренды.

Но в отличие от Пашалича, Максимович присоединился к спартаковцам не в начале прошлого сезона, а в его середине. Как видно, сербскому защитнику не удалось впечатлить Карреру. Ровно как и Пашаличу, права на которого принадлежат лондонскому "Челси".

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Среди прочего Каррера также заявил, что Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров начнут сбор в Тарасовке вместе с остальной командой.

Не уходит из "Спартака" и Квинси Промес. По крайней мере, пока.

"На сегодня у меня нет информации о том, что Квинси уходит", - отметил Каррера в интервью "Матч ТВ". "Но ведь впереди еще почти все лето". 

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