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16.06.2018 10:15
Рубрика: В мире

Пассажиры сняли на видео жесткую посадку самолета Анталия-Киев

Текст: Оксана Грибанова

Пассажиры самолета авиакомпании Bravo Airways, летевшего из Анталии в Киев, сняли на видео жесткую посадку в аэропорту Киев (Жуляны). Инцидент произошел в четверг вечером, 14 июня.

Фото: depositphotos.com
На Ямале пассажирский самолет во время посадки столкнулся с птицами

На кадрах видно, как воздушное судно сначала приземлилось на взлетно-посадочную полосу, а затем внезапно выкатилось за ее пределы.

Известно, что на борту рейса 4406 находились 169 пассажиров, они не пострадали. Однако, по словам очевидцев, многие из них испытали сильный шок в момент приземления.

На видео слышно, как среди пассажиров начинается паника. Ролик опубликовал телеканал ТСН.

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