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Рубрика: Общество

Патриарх осмотрел фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре

Текст: Елена Яковлева

Первый день визита патриарха Кирилла в Вологодскую область закончился в знаменитом Ферапонтово. В Ферапонтовском монастыре он осмотрел знаменитые фрески Дионисия, вспомнил, как в далеком 1969 году, смотрительница не пустила его, специально приехавшего для этого из Ленинграда, под своды храма с фресками Дионисия. Причина была явно выдуманной и всего скорее продиктованной атеистическим контекстом времени.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Посмотрев на фрески Дионисия на этот раз, он ответил на вопрос корреспондента "РГ", какое впечатление они на него произвели:

- У меня очень глубокие впечатления, потому что соприкасаясь с этими местами, с землями Северной Руси, понимаешь, насколько глубокой была вера нашего народа и каким мужественным был народ, вдохновляющийся столь высокими идеалами... И сейчас сюда непросто добраться, а в зимнее время так и вовсе сложно. А первые монахи без всякого транспорта приходили сюда пешком.

Наши подвижники,монахи-аскеты были родноначальниками духовной жизни Русского Севера. И удивительным образом подвиг наших отшельников-монахов как-то лег на души людей. И вошел в резонанс с их духовными поисками и чаяниями. А в результате резонанса усиливается звук. Вот точно так и все произошло в народе нашем, и возникла склонность к благочестию и святости как идеал жизни. И эти устремления людей были с одной стороны вдохновлены, а с другой стороны поддержаны реальным опытом святых угодников. И вот в этом смысле особенно важен для нас Русский Север. И совершенно не случайно именно по нему прошел каток атеизма: нигде нет столько разрушенных церквей. Я вспоминаю свое первое посещение Олонецкой епархии. Старенький священник рассказывал мне, что раньше в епархии было 200 приходов, а к моменту моего приезда осталось только два. Вот так обошлись с Русским Севером. Но святость, Церковь, русская православная традиция сохранились. И во многом это зависело от несомненной приверженности нашего народа к тем идеалам, которые утверждали святые угрдники, в том числе и подвизавшиеся на Русском Севере.

Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска
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Я хочу сказать тем, кто еще не приезжал сюда: нужно приехать. Для соприкосновения с духовной и культурной традицией. А культура и духовность всегда идут рядом друг с другом. Нет культуры без духовности, и нет духовности без культуры. Духовность всегда себя проявляет вовне: либо в верных словах, либо в высоких художественных произведениях, которые захватывают нас своей глубиной и гармоничностью. И это мы видим и здесь, в Ферапонтово, в храме, где сохранились фрески Дионисия.

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