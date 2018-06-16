Почтовая марка Беларуси вошла в топ самых красивых в мире

Мировой филателии свойственно одно, несомненно, важное качество: единство художественной миниатюры и государственного знака почтовой оплаты. Именно благодаря гармонии художественных представлений, белорусская почтовая марка и попала в топ-10 конкурса на звание самой красивой марки мира 2017 года "Большой приз выставки WIPA" в Австрии. Об этом рассказывает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Белпочта".

Первое место и титул "Самая красивая марка мира 2017 года" - у Фарерских островов за блок "Фарерские ножи" с золотым тиснением. Второе место присуждено Бразилии за сцепку марок "Работы Уильяма Шекспира". Замыкает тройку Лихтенштейн с блоком "Золотая свадьба принцессы Марии и принца Ганса-Адама II" на золотой фольге.

Что касается героев минской филателии, то речь идет даже не об одной марке, а о почтовом блоке "Белорусская Православная Церковь. 1025-летие Полоцкой епархии", который оказался на 6-й строчке рейтинга, поясняет агентство. Блок состоит из трех марок, на которых изображены храмы Полоцкой епархии - Спасо-Преображенская церковь и Софийский собор в Полоцке. Его тираж - 20 тысяч экземпляров. Проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусской православной церковью и Минской духовной академией имени Кирилла Туровского.

Еще в конце прошлого года на церемонии спецгашения этих марок архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий обращал внимание на уникальность сподвижников этого древнего культового памятника и, в частности, на духовный подвиг преподобной Евфросинии Полоцкой. Он говорил, что в Беларуси ее справедливо почитают как основоположницу первого учебного заведения, духовного училища, белорусского зодчества, живописи и иконописи.

Будет не лишним напомнить, что история первого белорусского почтового знака берет свои истоки более четверти века назад, когда 20 марта 1992 года была выпущена в обращение почтовая марка "Крест Евфросинии Полоцкой". За эти годы на почтовой продукции отображались многие храмы, колокола и иконы. Выпуски посвящались таким выдающимся личностям, как Симеон Полоцкий, Кирилла Туровский, Константин Острожский.

Выпуск марок, по мнению руководства почты РБ, - это не только способ оплаты услуг, но и возможность показать духовное и культурное наследие народа, познакомить отечественных и иностранных собирателей с идеями человеколюбия и толерантности белорусов. Как уже сообщал "Союз", почтой были подготовлены проекты к значительным событиям в жизни православных христиан, например, почтовые блоки и марки к 2000-летию Христианства, 1025-летию Крещения Руси, 1000-летию Туровской епархии, 25-летию со времени создания Белорусского Экзархата. В 2016 году был осуществлён выпуск почтового блока с изображением Софийского собора в Полоцке.

Всего в международном конкурсе, который проводится в Вене с 1881 года, приняли участие в этом году более 70 стран. В его жюри входили известные художники, филателистические эксперты и журналисты, представители австрийской почтовой администрации и национального государственного Дома печати. При этом сама австрийская марка в конкурсе не участвует.