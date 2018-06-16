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Рубрика: Власть

Посольство РФ: Британия не сотрудничает по делам Глушкова и Скрипалей

Великобритания по-прежнему отказывается от сотрудничества по делам об убийстве Николая Глушкова и отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил представитель посольства России в Соединенном Королевстве.

Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Николай Глушков скончался в своем лондонском доме 12 марта 2018 года. Правоохранительные органы квалифицировали его смерть как убийство. При этом Скотленд-Ярд назвал кончину предпринимателя необъяснимой.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери, по версии официального Лондона, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее британские власти бездоказательно обвинили в причастности к отравлению российское государство. Москва категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

"Британская сторона по-прежнему хранит гробовое молчание и не представила ответов ни Генпрокуратуре России, ни посольству о ходе рассмотрения запросов российской стороны об оказании правовой помощи по расследуемым в России уголовным делам по фактам убийства и покушения на убийство российских граждан на территории Великобритании", - рассказал журналистам представитель дипмиссии. Он констатировал, что Лондон "демонстрирует нулевой уровень сотрудничества" в расследовании резонансных дел. По словам дипломата, это "наносит ущерб правоохранительной и правоприменительной деятельности, направленной на установление истины и восстановление справедливости".

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