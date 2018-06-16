Правительство внесло в Госдуму поправки о повышении НДС

Повышение базовой ставки НДС не коснется льготных ставок (0 и 10 процентов), которые действуют в отношении ряда социально значимых товаров и услуг. Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов оценил дополнительные доходы бюджета от повышения базовой ставки в 600 миллиардов рублей.

По действующей редакции Налогового кодекса до конца 2020 года применяется тариф страховых взносов работодателей на обязательное пенсионное страхование на уровне 22 процента, с 2021 года тариф должен был составить 26 процентов. Проектируемыми изменениями повышение тарифа отменяется.