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16.06.2018 10:25
Рубрика: В мире

Премьер Японии объявит о желании пойти на третий срок в июле

Текст: Александр Ленин
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит о своем участии в сентябрьских выборах председателя правящей Либерально-демократической партии в конце июля. Победа на них обеспечит политику третий премьерский срок.

"Я приму решение о своем выдвижении, когда в Токио громко стрекочут цикады", - заявил Абэ в эфире канала Yomiuri TV.

Японское метеорологическое агенство оперативно подсчитало, что это время выпадает на 21 июля.

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Рейтинги Абэ в настоящий момент застыли в районе отметки в 38 процентов. Уровень поддержки действующего премьера в стране хоть и медленно, но неуклонно ползет вниз. Население таким образом реагирует на развитие скандала со строительством школы образовательной компанией "Моритомо гакуэн" в префектуре Осака. Как оказалось, близкий друг премьера купил участок под застройку по серьезно заниженной цене. Оппозиция уверяет, что Абэ и его супруга Акиэ оказывали личное покровительство проекту.

Вместе с тем Синдзо Абэ пытается набрать очки на внешнеполитическом поле. Он полон энтузиазма в попытках сдвинуть с мертвой точки решение вопросов, добиться успеха в которых так и не смог ни один из его предшественников на премьерском посту.

Речь идет о заключении мирного договора с Россией. Абэ сумел наладить доверительный диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Первые лица государств уже провели 21 личную встречу. В сентябре глава японского правительства отправится во Владивосток, где примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). Стороны прикладывают определенные усилия к запуску совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах. Как полагают в Токио, это создаст предпосылки для урегулирования тервопроса с РФ в будущем.

Япония отреагировала на возможное прекращение учений США и Южной Кореи

На фоне активизации политических процессов на Корейском полуострове японский премьер заявил о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Уже в начале августа в Сингапуре могут состояться переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии и Северной Кореи Таро Коно и Ли Ён Хо. Если руководители МИДов сумеют найти точки соприкосновения, встреча на высшем уровне не заставит себя долго ждать.

Местная пресса отмечает, что Абэ и Ким Чен Ын могут пообщаться в российском Владивостоке на полях ВЭФ. Оба лидера приглашены на мероприятие. Территория третьей страны крайне удобна для подобного рода контактов.

Не исключено, что Абэ совершит самостоятельный визит в КНДР. Такой вариант также прорабатывается в японском министерстве иностранных дел.

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