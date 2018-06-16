При взрыве в Афганистане погибли почти три десятка человек

На востоке афганской провинции Нангархар при атаке террориста-смертника произошел взрыв на праздновании окончания Рамадана. Погибли, как минимум, 26 человек и не менее 50 получили ранения.

"Представители правоохранительных органов подтвердили, что 26 человек погибли в провинции Нангархар в результате атаки смертника на мероприятие, в котором участвовали талибы и силы безопасности. Еще 54 человека получили ранения", - передает РИА Новости заявление местных властей.

Ответственность за атаку уже взяла на себя ИГ (запрещена в РФ). Напомним, что только утром 16 июня власти страны объявили о продлении перемирия с движением "Талибан".