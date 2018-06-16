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16.06.2018 13:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Платоновскую премию получили Анатолий Васильев и Алла Демидова

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Награду Платоновского фестиваля вручили в этом году сразу двум лауреатам. Легендарный театральный режиссер Анатолий Васильев и выдающаяся актриса Алла Демидова были отмечены "за бесстрашие и достоинство в искусстве".

Им вручили золотые нагрудные знаки и денежные сертификаты на 500 тысяч рублей: общий размер ежегодной премии - один миллион.

Народную артистку РСФСР Аллу Демидову прославили прежде всего роли в театре на Таганке. Кроме того, у нее было много авторских чтецких программ. Анатолий Васильев - создатель театра "Школа драматического искусства", откуда на VIII Платоновский привезли спектакль "О-й. Поздняя любовь". Правда, сам Анатолий Александрович уже почти десять лет не связан со своим главным детищем. Он работает в основном во Франции - в "Комеди Франсез", "Одеоне", "Буфф дю Нор" и других театрах.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
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Прошлой весной режиссер впервые после долгого перерыва поставил спектакль в России, специально для Чеховского фестиваля и к столетию со дня рождения Юрия Любимова. Для разговора о судьбе художника Васильев выбрал хемингуэевский рассказ "Старик и море". Ассоциация театральных критиков назвала спектакль лучшим в стране по итогам 2017 года. Теперь его показали на Платоновском фестивале благодаря сотрудничеству с "Золотой маской".

"Старик и море" снабжен подзаголовком "Поклон Юрию Петровичу Любимову. Читка и перформанс". Читает - величественно и страстно, с "фирменными" шипящими звуками и упрямыми ошибками в ударениях - Алла Демидова, бывшая при Любимове ведущей актрисой Таганки. Компанию ей составляет гигантская рыба над головой (соперник - почти мираж, но какой!), забавный плюшевый лев, звенящий бубенцами в сцене сна Сантьяго, колышущееся полотно "моря" на сцене и полупрозрачные занавеси "неба", которые уходят под колосники одна за другой, слой за слоем. Художники Петр Попов и Тарас Михалевский (свет) создали мир прекрасный и зыбкий, как водная гладь.

Фото: Андрей Парфёнов/РГ
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Почти весь спектакль Демидова не двигается с места, сидя за столом с кипой бумаг, кружкой и шляпой - как рыбак своего марлина, старается приманить, поддеть на крючок и победить зал. У старика в рассказе были руки, гарпун и весло с насаженным на него ножом. У Демидовой - голос, жест, молчание. За первые полтора часа зритель, не привыкший к медитации, изнемогает, как большая рыба у Хемингуэя, и норовит уйти "в глубину" (а кто-то и из зала). А потом Васильев пускает в партер фонтаны блесток и поднимает столбы брызг в "море", где по сюжету тело марлина уже рвут акулы. Актриса умолкает, но ее голос рокочет в записи, по краю сцены мечутся сполохи огня, гремит музыка Владимира Мартынова. И публика сдается, позволяя "обглодать" себя до скелета.

К финалу действие вновь утихает (воронежский зритель вернулся в священный транс и не сразу определил, где конец спектакля). На заднике остается силуэт парусника, похожего на большую рыбу. "Кто тебя победил, старик? - Никто. Я просто слишком далеко ушел в море…"

Справка "РГ"

Платоновскую премию присуждают в Воронеже с 2011 года. Деятелей искусства отмечают за значительный вклад в культурное достояние РФ, создание выдающихся произведений и новаторское развитие гуманистических традиций. Лауреаты прошлых лет - писатель Борис Екимов и театральный режиссер Лев Додин, пианист и дирижер Михаил Плетнев, режиссер анимационного кино Александр Петров и прозаик Андрей Битов, кинорежиссер Александр Сокуров и писатель Алексей Иванов.

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