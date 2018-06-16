Собянин пообещал держать на контроле ситуацию с ДТП на Ильинке

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter прокомментировал сегодняшнее ДТП в центре Москвы, где таксист выехал на тротуар и врезался в толпу пешеходов.

"Водитель не справился с управление. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь, - отметил градоначальник. - Держу ситуация на контроле".

Между тем, как сообщает пресс-служба главного управления МВД по г.Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как отмечает пресс-служба ЦОДД со ссылкой на данные ГИБДД, водитель в момент совершения ДТП не был пьян.

Также сообщается, что двое мексиканцев, пострадавшие в ДТП, получили незначительные ушибы и не были госпитализированы.