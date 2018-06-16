В Москве такси въехало в толпу пешеходов: семеро пострадали

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.
Не менее семи человек пострадали в центре российской столицы при въезде такси в толпу пешеходов.
"В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей, передает ТАСС со ссылкой на свои источники экстренных службах города. - По предварительным данным, пострадали семь человек".
Движение по Ильинке сейчас остановлено. Фактически стоят все прилегающие улицы. На месте ДТП работают несколько бригад "Скорой помощи".
Причины ДТП уточняются. В ЦОДД сообщают, что, по словам виновника ДТП, наезд был непреднамеренным.
Авария на Ильинке. pic.twitter.com/OL2YMz4XoB— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.