В Москве такси въехало в толпу пешеходов: семеро пострадали

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

Не менее семи человек пострадали в центре российской столицы при въезде такси в толпу пешеходов.

"В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей, передает ТАСС со ссылкой на свои источники экстренных службах города. - По предварительным данным, пострадали семь человек".

Движение по Ильинке сейчас остановлено. Фактически стоят все прилегающие улицы. На месте ДТП работают несколько бригад "Скорой помощи".

Причины ДТП уточняются. В ЦОДД сообщают, что, по словам виновника ДТП, наезд был непреднамеренным.