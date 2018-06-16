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16.06.2018 19:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан водитель такси, сбивший на пешеходов около Красной площади

Текст: Светлана Батова

Столичная полиция задержала водителя, сбившего пешеходов на улице Ильинка. По данным Центра организации дорожного движения это 28-летний Анарбек-уулу Чынгыз, получивший права в Киргизии.

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Как сообщает главное управление МВД по Москве, в районе дома 5/2 водитель выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Известно, что за медицинской помощью обратились семь человек.

Предварительная причина наезда - водитель не справился с управлением.

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