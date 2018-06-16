Задержан водитель такси, сбивший на пешеходов около Красной площади

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

Столичная полиция задержала водителя, сбившего пешеходов на улице Ильинка. По данным Центра организации дорожного движения это 28-летний Анарбек-уулу Чынгыз, получивший права в Киргизии.

Как сообщает главное управление МВД по Москве, в районе дома 5/2 водитель выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Известно, что за медицинской помощью обратились семь человек.

Предварительная причина наезда - водитель не справился с управлением.