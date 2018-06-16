Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на 6 км

Утром 16 июня активизировавшийся вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла, высота которого составила шесть километров.

Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. По данным группы наблюдения за вулканической активностью "KVERT", с учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется на пять километров в юго-западном направлении от вулкана.

Опасности для населенных пунктов нет - на пути распространения шлейфа они отсутствуют. Не зафиксировано и пеплопадов.

Тем не менее сохраняется опасность для туристических групп в случае походов на Ключевской. Об этом предупреждены все туркомпании, им настойчиво рекомендовано не водить туристов на маршруты, пролегающие поблизости от вулкана.

Справка "РГ"



Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.