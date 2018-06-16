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16.06.2018 09:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Правительство расширило территорию опережающего развития "Хабаровск"

Текст: Инесса Доценко

В границы ТОР "Хабаровск" дополнительно включены 11 земельных участков, расположенных на территории муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

Фото: depositphotos.com
Расширены границы трех дальневосточных ТОР

При этом будет расширен перечень видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательской деятельности в ТОР "Хабаровск".

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Как указано в документе, расширение территории опережающего развития необходимо для реализации инвестиционных проектов по созданию производственно-логистического комплекса и строительству птицекомплекса по производству и переработке мяса индейки.

Объем частных инвестиций в эти проекты предполагается в размере более 8,2 миллиарда рублей, также будет создано свыше 430 рабочих мест, а совокупные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года составят более 1,5 миллиарда рублей.

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