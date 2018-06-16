Правительство расширило территорию опережающего развития "Хабаровск"

В границы ТОР "Хабаровск" дополнительно включены 11 земельных участков, расположенных на территории муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

При этом будет расширен перечень видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательской деятельности в ТОР "Хабаровск".

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Как указано в документе, расширение территории опережающего развития необходимо для реализации инвестиционных проектов по созданию производственно-логистического комплекса и строительству птицекомплекса по производству и переработке мяса индейки.

Объем частных инвестиций в эти проекты предполагается в размере более 8,2 миллиарда рублей, также будет создано свыше 430 рабочих мест, а совокупные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года составят более 1,5 миллиарда рублей.