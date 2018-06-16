В Якутии госпитализировали 21 человека с подозрением на сальмонеллез

В Верхневилюйскую районную больницу с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 21 человека из села Хоро. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую.

- Активных обращений с жалобами на отравление было всего три, но, учитывая серьезность ситуации, медики сделали подворовый обход и профилактически госпитализировали всех, у кого было подозрение на отравление, - приводит агентство слова чиновницы.

В настоящее время все пострадавшие находятся в инфекционном отделении, их состояние оценивается как ближе к удовлетворительному.

При этом медики пока не знают, что именно стало причиной отравления людей.