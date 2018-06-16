В находящиеся под угрозой затопления села Камчатки прибыли спасатели

Спасатели ГУ МЧС России по Камчатскому краю прибыли в населенные пункты Пенжинского района, которым угрожает подтопление в результате весеннего половодья.

Как рассказал заместитель председателя правительства региона, министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров, в села Аянка и Парень привезли хлеб, а также газовые плиты, газовые баллоны и другие вещи, которые могут понадобиться людям.

По его словам, накануне из села Парень в Манилы были доставлены 12 человек с детьми, изъявившие желание переехать на время подтопления.

- Ситуация в Парени стабильная, вода постепенно идет на убыль. Там размещена группа из пяти спасателей, которые готовы оказать всестороннюю помощь жителям села, в случае возникновения такой необходимости, - отметил чиновник.

В селе Аянка, напротив, вода понемногу продолжает прибывать, но пока паводок не затронул дома. Сюда прибыла оперативная группа спасателей из семи человек, включая гидролога, который осуществляет контроль за качеством воды.

В селе Слаутное, расположенном ниже по течению, чем Аянка, интенсивность паводка меньше. Там подтоплено 25 придомовых территорий, но, по сообщению Сергея Хабарова, воды в домах нет.