В транспортные коридоры Приморья с Китаем инвестируют 300 млрд рублей

Развитие международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" требует капиталовложений в 300 миллиардов рублей. Привлечь их планируется в том числе за счет частных инвесторов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на церемонии открытия биржи деловых контактов российско-китайского межрегионального сотрудничества торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических предприятий в Харбине.

Международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2" проходят через территорию свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции с портами Приморского края. Для развития этих путей необходимо построить и реконструировать причалы, морские терминалы, объекты транспортно-дорожной инфраструктуры и международных пунктов пропуска.