Глава Мордовии: Саранск проведет ЧМ-2018 на высоком уровне

Столица Мордовии полностью готова к тому, чтобы провести матчи Чемпионата мира по футболу – 2018 на самом высоком уровне. А построенные в рамках подготовки к мундиалю объекты будут служить людям долгие годы.

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков в ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции.

- Самым сложным для нас было построить аэропорт. Тщательно консультировались со специалистами и в итоге вышли на оптимальное соотношение цены и качества. Сегодня аэропорт "Саранск" - это современный и высокотехнологичный объект. Постарались сделать так, чтобы и внешне он был привлекательным. Думаю, нам это удалось и прибывающие гости это оценят, - отметил Владимир Волков. - В дальнейшем очень важно сделать так, чтобы наш аэропорт не только сохранил международный статус, но и соответствовал ему.

В преддверии спортивного праздника была проведена колоссальная работа по строительству объектов коммунальной сферы, решены вопросы водоотведения. По соседству со стадионом "Мордовия Арена" вырос новый микрорайон, в городе появились новые дороги и транспортные развязки.

- Если раньше через Саранск проезжало множество фур, и это отражалось на экологии, то теперь большегрузы идут в обход, по новой транспортной магистрали. К тому же, теперь все городские районы соединены между собой, и для того чтобы попасть из одного в другой нет необходимости проезжать через центр, - напомнил Владимир Волков.

По словам главы РМ, мундиаль станет мощным стимулом для развития туризма в республике. Владимир Волков оценил вклад чемпионата в прирост валового регионального продукта в 9,5 процента.

А главный объект ЧМ-2018 - стадион "Мордовия Арена" - по завершении матчей мирового первенства послужит развитию футбола и пропаганде здорового образа жизни.

- Мы продолжим целенаправленно поддерживать детско-юношеский футбол, выделять на его развитие дополнительные средства, - резюмировал Владимир Волков. - Для подрастающего поколения футболистов инфраструктура чемпионата станет ощутимым преимуществом. Сейчас наш футбольный интернат рассчитан на 34 места, но мы обязательно его расширим: вскоре там смогут проживать 90 юных футболистов. За счет этого у талантливых ребят из районов республики появится больше возможностей проявить себя.