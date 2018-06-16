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16.06.2018 11:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Матвиенко обещала поддержать проекты мордовских инноваторов

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Доля инновационной продукции в общем объеме производства Мордовии составляет около 30 процентов – это существенно выше среднероссийского показателя. Об этом заявила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко в ходе визита в Саранск.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

В республиканском технопарке спикер познакомилась с перспективными разработками мордовских ученых.

- Технопарк "Мордовия" ведет свою историю с 2012 года. Итоги работы за шесть лет: 2536 новых высокопроизводительных рабочих мест, 118 юрлиц с оборотом порядка семи миллиардов рублей, ежегодно эти компании платят в бюджеты всех уровней около трех миллиардов, - рассказал директор технопарка Виктор Якуба.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Объем экспорта в промышленности Мордовии вырос на 38%

В республике создан кластер "Волоконная оптика и оптоэлектроника". В Саранске действует единственный в стране завод, где выпускают телекоммуникационное волокно - для интернета, кабельного телевидения и т.п. А в технопарке работают над созданием специального оптоволокна, которое идет на изготовление приборов и систем. Здесь создан инжиниринговый центр волоконной оптики - межрегиональная технологическая платформа для разработки и производства спецволокна для предприятий РФ.

- Это пока экспериментальное производство. Поставка трех линий по выпуску спецволокна обойдется в 700 миллионов рублей. На соответствующем оборудовании можно будет испытывать и внедрять разработки наших ученых, а также санкт-петербургского института ИТМО. Все ждут этого, - пояснил глава РМ Владимир Волков. - Мы хотим развивать оптоволоконное приборостроение.

Лидер региона отметил, что республика уже вложила в создание инжинирингового центра 900 миллионов рублей. Кроме того, инноваторы пользуются региональными льготами.

Фото: НИИИС имени Лодыгина
Разработками мордовских светотехников заинтересовались в Сербии

Спикер Совфеда посетила и лабораторию по синтезу монокристаллов карбида кремния - материала, используемого в электронике, оптике, ядерной энергетике.

- Этот проект направлен не только на импортозамещение - он работает на безопасность и независимость страны, - пояснил проректор Мордовского госуниверситета Денис Окунев. - Саранский завод "Электровыпрямитель" производит приборы и блоки на основе карбида кремния. Потребность внутреннего рынка в такой продукции оценивается в 540 миллионов долларов, имеется и экспортный потенциал.

Валентина Матвиенко заверила ученых, что готова поддержать проект. При этом подчеркнула, что в нынешних условиях российским инноваторам нужно работать на опережение.

- Хотелось бы не догонять, не делать аналоги импортной продукции, а двигаться на два шага вперед. В майском указе президентом поставлена задача добиться прорыва, - констатировала Матвиенко.

Фото: Николай Гагарин/РГ
В Мордовии доля инновационной продукции достигла 29 процентов

Особое впечатление на гостью произвело посещение детского технопарка "Кванториум". Созданный в феврале прошлого года, он стал любимым местом занятий для саранских умников и умниц: дети пробуют себя в роли инженеров, биологов, IT-шников, конструкторов роботов.

- Здорово! Это - лучшая инвестиция: действительно вложение в будущее, в человеческий капитал, - отметила Валентина Матвиенко. - Я бывала во многих технопарках России, но то, что делает Мордовия, мне очень нравится. Здесь выбираются правильные инновационные направления, выстраивается политика их продвижения. Результат такого подхода - доля инновационной продукции в республике составляет около 30 процентов. Эти инструменты надо развивать и дальше, чтобы выполнить майский указ президента. Перед Россией поставлена цель войти в пятерку наиболее экономически развитых стран мира - а значит, мы должны выпускать инновационной продукции в разы больше, чем сейчас.

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