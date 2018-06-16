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16.06.2018 21:51
Рубрика: Спорт

Саранск встретил болельщиков арт-парадом

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В день первого матча Чемпионата мира по футболу в Саранске, где в субботу встречались сборные Перу и Дании, по улицам города прошел арт-парад "Welcome, Чемпионат 2018!". Тысячи участников прошли шествием по центру столицы республики до стадиона "Мордовия Арена".

Фото: REUTERS
Перу - Дания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Парад возглавляли длинноногие девушки-барабанщицы. За ними следовал духовой оркестр во главе с самым знаменитым болельщиком ФК "Мордовия" - артистом местного музтеатра Виктором Паутовым, который уже почти 20 лет поддерживает команду игрой на тромбоне. В колоннах шли волонтеры с флагами всех стран-участниц мундиаля, актеры в национальных костюмах, члены клубов исторической реконструкции.

Прибывшие в город зарубежные болельщики сопровождали шествие одобрительными криками. Многие из них тут же спешили присоединиться к параду. "Это ваш карнавал?" - с любопытством спрашивали фанаты из Дании. Гости решили тоже не ударить в грязь лицом: молодой перуанец демонстрировал саранчанам брейк-данс, выделывая немыслимые кульбиты на асфальте. А группа его земляков дружно затянула "Катюшу".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Кстати, темпераментные болельщики из Перу сразу завоевали симпатии местных жителей. Памятуя о том, что во время матча-открытия перуанцы в фан-зоне поддерживали российскую сборную, сегодня многие саранчане болели за команду Перу.

По завершении арт-парада многотысячная толпа перуанских болельщики устроили фанатский проход к стадиону с национальными флагами.

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