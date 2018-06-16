Иркутский суд отказал в сносе памятника Колчаку

Инициативная группа жителей Иркутска получила отказ в сносе памятника адмиралу Колчаку. Помимо демонтажа памятника люди требовали снять мемориальную доску на местном вокзале и удалить надпись с фронтона краеведческого музея, пишет "Эхо Москвы".

Требование граждан основывается на том, что памятников достойны люди с безупречной репутацией, к каким Колчак не относится. Отмечается, что это уже вторая попытка оспорить в суде установку памятника.

Напомним, что в 1999-м году военный суд Забайкальского военного округа признал Колчака не подлежащим реабилитации.