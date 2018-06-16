Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым потребовал от руководителя региона не снижать объемов социальной помощи для жителей республики.

- Тот уровень, который достигнут по социальным показателям, заработной плате в социальной сфере еще в 2012 году, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать все для того, чтобы идти вверх, - подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к главе Чеченской Республики. - Знаю, что в нескольких регионах России, к сожалению, в связи с формированием бюджетов на этот и следующие годы уже есть снижение показателей. Этого нельзя допустить.

Также глава государства обратил внимание Рамзана Кадырова, что нужно "обеспечить безопасность вложений, хороший уровень доходности, чтобы вкладывать в Чеченскую Республику было выгодно и надежно". Это очень важно "для создания благоприятного инвестиционного климата", подчеркнул Президент.

В свою очередь, Рамзан Кадыров заверил главу государства, что обязательно займется выполнением его поручения, а также улучшением инвестклимата.

-У нас чувствуется развитие инвестиционного климата после Вашей встречи с представителями арабского мира - ОАЭ и Саудовской Аравией, - сказал Рамзан Кадыров. - А также после того, как Российский фонд прямых инвестиций совместно с Саудовской Аравией и Эмиратами начал у нас работать. Эмираты в Чечне открыли пятизвездочный отель, создали совместный фонд для развития малого и среднего бизнеса, строят международный университет. Со стороны Саудовской Аравии то же самое - обещают вкладывать средства в развитие сельского хозяйства. По этим направлениям мы тоже развиваемся. Уверен, мы сохраним заданный темп и будем дальше преумножать.

Рамзан Кадыров во время встречи с Президентом России заверил также Владимира Путина, что "республика спокойно развивается, хотя у нее есть определенные проблемы". Но при поддержке главы государства "в ближайшем будущем Чечня станет беспроблемным регионом".