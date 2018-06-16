Новости

Для российской армии разработают нового "Змея Горыныча" 12:00
Президент РФ потребовал от Кадырова не снижать соцпомощь жителям 11:52
В США летающие уличные туалеты попали на видео 11:45
Видео: В США волонтеры спасли "13 килограмм любви" 11:30
Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о пенсионном возрасте 11:26
В Японии два F-15 совершили боевой вылет без разрешения 11:11
Украина прокомментировала провал на танковом соревновании НАТО 11:06
Истребители ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским лайнером 10:55
У пострадавших в ДТП под Астраханью травмы средней тяжести 10:53
Минюст предложил запретить курение в колониях для подростков 10:50
На Урале прогулка на квадроциклах обернулась гибелью четырех человек 10:46
Пассажиры сняли на видео жесткую посадку самолета Анталия-Киев 10:15
Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной лихорадки Ласса 10:08
Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 10:07
Правительство расширило территорию опережающего развития "Хабаровск" 09:00
На два дня закрылся участок "голубой" линии московского метро 08:52
Прокуратура начала проверку массового отравления в якутском селе 08:44
В транспортные коридоры Приморья с Китаем инвестируют 300 млрд рублей 08:30
Два истребителя почти столкнулись с пассажирским самолетом на Окинаве 08:15
В больницу Киото более 70 человек доставили с признаками отравления 07:39
В Якутии госпитализировали 21 человека с подозрением на сальмонеллез 07:26
Трамп пригрозил Абэ отправить 25 миллионов мексиканцев в Японию 07:15
Трамп прокомментировал "плохую фотографию" с саммита G7 06:56
В Японии произошло землетрясение 06:31
В находящиеся под угрозой затопления села Камчатки прибыли спасатели 06:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
16.06.2018 11:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Снижение социальных показателей недопустимо"

Текст: Юрий Гень (Москва - Чеченская Республика)

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым потребовал от руководителя региона не снижать объемов социальной помощи для жителей республики.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Голикова рассказала, как будут индексировать пенсии в 2019 году

- Тот уровень, который достигнут по социальным показателям, заработной плате в социальной сфере еще в 2012 году, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать все для того, чтобы идти вверх, - подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к главе Чеченской Республики. - Знаю, что в нескольких регионах России, к сожалению, в связи с формированием бюджетов на этот и следующие годы уже есть снижение показателей. Этого нельзя допустить.

Также глава государства обратил внимание Рамзана Кадырова, что нужно "обеспечить безопасность вложений, хороший уровень доходности, чтобы вкладывать в Чеченскую Республику было выгодно и надежно". Это очень важно "для создания благоприятного инвестиционного климата", подчеркнул Президент.

В свою очередь, Рамзан Кадыров заверил главу государства, что обязательно займется выполнением его поручения, а также улучшением инвестклимата.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Минтруд: 30% россиян продолжают работать после выхода на пенсию

-У нас чувствуется развитие инвестиционного климата после Вашей встречи с представителями арабского мира - ОАЭ и Саудовской Аравией, - сказал Рамзан Кадыров. - А также после того, как Российский фонд прямых инвестиций совместно с Саудовской Аравией и Эмиратами начал у нас работать. Эмираты в Чечне открыли пятизвездочный отель, создали совместный фонд для развития малого и среднего бизнеса, строят международный университет. Со стороны Саудовской Аравии то же самое - обещают вкладывать средства в развитие сельского хозяйства. По этим направлениям мы тоже развиваемся. Уверен, мы сохраним заданный темп и будем дальше преумножать.

Рамзан Кадыров во время встречи с Президентом России заверил также Владимира Путина, что "республика спокойно развивается, хотя у нее есть определенные проблемы". Но при поддержке главы государства "в ближайшем будущем Чечня станет беспроблемным регионом".

Главное сегодня

Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о пенсионном возрасте
Украина прокомментировала провал на танковом соревновании НАТО
Пассажиры сняли на видео жесткую посадку самолета Анталия-Киев
Россия вдвое сократила вложения в гособлигации США
Трамп назвал Жан-Клод Юнкера "жестоким убийцей"