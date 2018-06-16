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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Экспедиция Северного флота преодолеет арктический маршрут с помощью 3D

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба Северного флота Полярная станция Малые Кармакулы Фото: Пресс-служба Северного флота
Полярная станция Малые Кармакулы Фото: Пресс-служба Северного флота

Экспедиция Северного флота, которая совершает переход по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля, преодолела половину пути - более четырехсот километров.

Военные добрались до станции Малые Кармакулы на побережье Баренцева моря. Как рассказал "РГ" временно исполняющий обязанности начальника пресс-службы СФ капитан 2 ранга Андрей Лузик, путь от Карского до Баренцева моря занял три дня.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Отряд СФ повторит на Новой Земле путь экспедиции 1883 года

Напомним, экспедиционный отряд Северного флота, в составе которого тридцать военнослужащих, прошедших специальную арктическую подготовку, повторяет путешествие врача Мало-Кармакульской полярной станции Леонида Гриневецкого на собаках в мае-июне 1883 года. Он впервые в истории пересек Южный остров архипелага.

Современная экспедиция повторяет путь Леонида Гриневецкого с помощью современных технологий. Максимально облегчить условия перехода помогло 3D моделирование маршрута движения с использованием пакета прикладных программ, поступающих на снабжение геоинформационных систем. Маршрут выстроили таким образом, чтобы свести к минимуму резкие перепады высот, а также форсирования рек в каньонах.

Военнослужащие должны преодолеть еще более 400 километров.

Справка "РГ"

Малые Кармакулы - старейшее поселение Новой Земли, основанное в 1877 году морским офицером Евстафием Тягиным. В 1878-1879 годах он первым выполнил годичные метеорологические наблюдения.

В годы Великой Отечественной войны - 26 июля 1942 года немецкая подводная лодка U-601 расстреляла из артиллерийского орудия береговые строения и уничтожила два советских гидросамолета.

В современное время полярная станция Малые Кармакулы была базой для различных научных экспедиций.

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